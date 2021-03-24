Политика задабривания России закончилась - политолог

"Санкции не являются серьезным шагом, но свидетельствуют о последовательности украинской политики" - Олег Саакян. Фото: Gazeta.ua

Новые антироссийские санкции не будут иметь решающего влияния на ситуацию, однако будут весомым аргументом в переговорах с западными партнерами. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Олег Саакян, комментируя попадание под украинские санкции ряда граждан РФ и 81 российской компании.

Что стало толчком для введения новых санкций?

Это – очередной виток санкционной политики, проводимой в последние годы. Какой-либо специфики в этих ограничений нет. Они – информационный повод. Реальной крамолы в тех компаниях, против которых вводятся ограничения, искать не стоит. Это скорее попытка ввести президента в заблуждение, направить его внимание в определенную сторону. Ведь на самом деле лица и компании из списка не наносят Украине особого материального ущерба.

Они совсем ничего не дадут Украине?

Введение не является серьезным шагом. Однако свидетельствует о последовательности украинской политики. Их следует рассматривать как некий символический жест, сигнал, посланный как коллаборационистам, действующим в интересах России, так и населению, как месседж относительно государственного курса. Также введение ограничений в отношении РФ является элементом международной политики – это попытка закрыть дипломатическую дыру, образовавшуюся из-за непоследовательности внешней политики в отношении северного соседа.

На какие санкции из перечисленных стоит обратить внимание – среди персоналий и компаний?

Можно выделять целые группы предприятий. Но все они не играют какой-либо ключевой роли для Украины. Что касается санкций против российских медиа ("Газета.ру", "Россия сегодня", "Лента.ру". – Gazeta.ua) – то здесь действует та же логика, что и во время закрытия "медведчуковских" каналов. Введение санкций против средств массовой информации – это месседж о невозможности дальнейшего сотрудничества с ними. Однако существенного влияния на общую ситуацию санкции не будут иметь. Эти медиа из списка в Украине широко не представлены. То, что они попали под санкции, свидетельствует лишь об их токсичности.

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Означает ли введения ограничений, что политика власти по РФ будет жесткой?

СНБО проводит последовательную политику минимизации российского влияния. Если раньше в плане внешней политики происходило определенное задабривания России, то в последние месяцы наблюдаем крен в антироссийскую сторону. Происходит изменение государственного политического курса в отношении РФ. Вряд ли эти действия можно рассматривать как заигрывание с избирателями. Поскольку электорат Зеленского очень пестрый – там есть и патриоты, и бывшие избиратели Партии регионов – это будет иметь обратные последствия и приведет к размыванию электората. Зеленский фактически провалил судебную реформу, потому возмездием для него может быть потеря части избирателей.

Это повлияет на западных партнеров?

Они все время поддерживают санкционную политику. Однако, вводя ограничительные меры в отношении России, Европа и США ожидают подобных действий со стороны Украины, которая не всегда к ним прибегает. Поэтому введение санкций будет весомым аргументом в "Крымской платформе", которую создает власть. Зеленскому присущ такой недостаток как несистемность в формировании повестки дня во внешней политике. И хотя украинские дипломаты творят чудеса, внешняя политика остается реакционной – отсутствует повестка дня, нет определенности относительно американского направлении. Дистанцирование от России должно сопровождаться отходом от бинарности "Запад – Восток" и активным сотрудничеством в южном направлении, в частности с Турцией и другими азиатскими странами.

Канада вводит санкции против России из-за ареста и отравления оппозиционера Алексея Навального.