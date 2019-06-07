Политические тяжеловесы объединили партийные силы Юго-Востока - Джангиров

"Сегодня ряд партий, представляющих интересы русскоязычных граждан Украины и промышленных регионов Юго-Востока, договорились о совместном походе на выборы. Костяком объединения выступают: "Оппозиционный Блок", "Наши" и условная "партия мэров", пишет на своей странице в ФБ политолог Дмитрий Джангиров.

Он отмечает, что в политике "браков по любви" не существует. Здесь возможны только "браки по расчету". "Это знает любой политик и понимает любой избиратель. Это – аксиома".

Однако, по мере приближения к выборам, избиратель начинает желать политических союзов по принципу "ах, какая была бы красивая пара!" Тут же набегают эксперты-политологи, хором исполняя социологический марш Мендельсона".

Между тем, объединение – это сложный политический процесс, который нужно пройти от начала и до конца, считает Джангиров. "И при определенных начальных условиях конца-края этому процессу не будет. В отличие от избирательного процесса, который имеет свои четкие, законодательно закрепленные дэдлайны. А принцип "затянуть переговоры до дэдлайна и объединиться на своих условиях" – далеко не лучший стимул, даже для "брака по расчету".

Потому как для той стороны, которую загоняют в цейтнот, объединение превращается из "брака по расчету" в политическую капитуляцию, уверен политолог.

"Именно на таком фоне нужно воспринимать сегодняшнее объединение ряда политических сил Юго-Востока.

Есть политические силы договороспособные и недоговороспособные. Поэтому у первых получается объединиться, у вторых – нет, несмотря на наличие всех необходимых условий, кроме доброй воли.

Как итог, мы получили новую объединенную силу Юго-Востока, состоящую из политических тяжеловесов как общенационального, так и регионального уровня, способную не только с запасом преодолеть 5%-й барьер, но и провести десятки мажоритарных депутатов в жесткой конкуренции с кандидатами от "Слуги Народа", считает Джангиров.