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понедельник, 12 августа 2019 10:43

"Политические никто": в "Слуге народа" объяснили слова Потураева

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&quot;Политические никто&quot;: в &quot;Слуге народа&quot; объяснили слова Потураева
"Не время забрасывать шапки, впадать в излишнюю эйфорию и говорить, что все мы выиграли, у нас много людей и мы сейчас это все сделаем", - Корниенко. ФОТО: "Радио Свобода"

Советник команды президента, новоизбранный депутат Никита Потураев назвал коллег "политическим никем", учитывая большое количество работы, которую депутатам придется проделать над собой.

Об этом руководитель избирательного штаба "Слуги народа", будущий нардеп Александр Кориенко рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Он (Никита Потураев. - Gazeta.ua) имел в виду то, что нам всем надо выполнить очень много домашней работы, чтобы действительно реализовать все то, с чем мы шли на выборы и для чего мы пришли во власть. И не время забрасывать шапки, впадать в излишнюю эйфорию и говорить, что все мы выиграли, у нас много людей и мы сейчас это все сделаем.

Я не видел, кто лично обижался, потому что мы об этом не общались, но я знаю нескольких мажоритарщиков, которые ко мне подходили и говорили, что Никита абсолютно прав, потому что после той кампании, которую они пережили в округах, они, напротив, не расслабляются. Они понимают, что тот объем работы, то объем задач, который им поставили избиратели только во время кампании, а еще впереди 5 лет работы, - это очень много работы", - сказал он.

Сам Корниенко на слова Потураева тоже не обиделся.

"Лично я решил идти в политику примерно в конце марта. Если считать, что я за 4 месяца мог стать политическим кем-то, то это даже немного нескромно. В принципе, можно по дефинициям спорить, что он мог мягче сказать, по-другому, но Никита просто такой, он так сказал, как думает", - добавил представитель" Слуги народа ".

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Во время учебы в "школе" депутата в Трускавце один из главных политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев назвал будущих депутатов "политическим никем".
С 28 июля по 4 августа в отеле Rixos-Prykarpattya депутаты проходили интенсивное обучение от Киевской школы экономики. Представителей "Слуги народа" в Верховной Раде 9-го созыва будет 254.

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12
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