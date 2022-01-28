Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото

В Апелляционном суде Киева около 40 мин рассматривали апелляционные жалобы на решение Печерского райсуда по избранию меры пресечения Петру Порошенко. Заседание было перенесено на 11 февраля.

19 января Печерский райсуд отпустил пятого президента под личное обязательство. Это решение обжалуют обе стороны. В офисе генпрокурора настаивают на аресте лидера "Европейской солидарности" с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн. В то же время сторона защиты заявляет, что определение Печерского райсуда ограничивает возможности политической деятельности Порошенко. Ведь согласно ему, он должен сдать свои паспорта, не выезжать из Киева и области без предупреждения и являться к следователю по первому требованию.

Здание суда перед началом заседания оцепили полицейские, стояли автозаки. Поклонники Петра Порошенко обустроили небольшой лагерь с палатками и сцену. Стояли с флагами Украины и плакатами: "Стране нужен Порох", "За нами правда. За нами победа", сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

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20 декабря прошлого года Петру Порошенко сообщили подозрение в госизмене, а через несколько дней в офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В "Европейской солидарности" обвинения назвали фарсом. 17 января Порошенко вернулся из-за границы, где находился месяц – встречался с европейскими политиками и дипломатами. В тот же день пятому президенту почти до полуночи выбирали меру пресечения в Печерском райсуде, но в результате судья перенес рассмотрение дела на 19 число.