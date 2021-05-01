Полиции разрешат применять электрошокеры - Арахамия

Арахамия рассказал о расширении власти полиции. Фото: РБК

Законопроект о расширении прав полиции применять электрошокеры будет обязательно принят в Верховной Раде Украины.

"Мы за шокеры. Тем более, что их уже купили для полиции. Мы это обязательно сделаем, но нужно корректно доработать этот законопроект", – в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Документ предусматривает, что такое нелетальное оружие можно будет применять для задержания лиц, которые:

совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

вооружены и угрожают применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Сейчас полицейским разрешено применение электрошокеров только в случае отражения нападения на полицейского или охраняемое лицо/объект или для отражения нападения животного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацполиции объяснили, в каких случаях будут использовать электрошокер

29 апреля нардепы не приняли за основу законопроект № 4375 об использовании электрошокеров сотрудниками полиции. "За" него проголосовали только 126 народных депутатов.