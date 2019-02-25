Полицейским, которые безосновательно схватили двух граждан за "подкуп избирателей", объявлено подозрения - Червакова

Полицейские, которые задержали двух граждан в Сумах за якобы "подкуп избирателей", превысили полномочия, и им предъявлено подозрения. Об этом сообщила народный депутат Ольга Червакова

"Следственным отделом УСБУ в Сумской области предъявлено подозрение полицейским, которые 21 февраля в Сумах по анонимному звонку задержали двух человек. Правоохранителям инкриминируют ч.2 ст 365 Уголовного Кодекса - превышение власти или служебных полномочий. Приказ о задержании граждан прокуратура называет незаконным. Ожидается, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в понедельник", - сообщила Червакова.

Полицейским из Сумщины, которые превысили полномочия, предъявлено подозрения

21 февраля двух человек - Виталия Лиховида и Игоря Мальцева - задержали в помещении, к которому имеет отношение местный депутат БПП. Аноним сообщил на номер 102, что эти мужчины совершают "подкуп избирателей". Информация о подкупе не подтвердилась, полицейскими не было обнаружено никаких очередей за пакетами гречки, фаршированными "черным налом". Зато обнаружен пистолет и наличные.

По словам Черваковой, информация с "сенсационного видео", которое выложил народный депутат Антон Геращенко, является выдернутой с контекста и манипулятивной, а также опубликовала полную версию видеозаписи из нагрудного камеры полицейского.

"Становится понятным, что версия Нацполиции - манипуляция. Вот несколько аргументов. На видео слышно, как задержанный Виталий Лиховид трижды сообщил полицейских, что это не огнестрельное оружие, а "Флобер". Револьвер под патрон Флобера типа Safari, который был обнаружен у мужчины, не требует каких-либо разрешений и не относится к категории огнестрельного оружия. Об этом не могли не знать патрульные полицейские", - отметила народный депутат.

Полицейским из Сумщины, которые превысили полномочия, предъявлено подозрения

Как подчеркивает Червакова, полицейские надевают на мужчину наручники, при том, что он не оказывал никакого сопротивления, а наоборот, предлагал полиции изъять у него пистолет. При этом причиной задержания полицейские назвали именно обнаруженный пистолет. Но по видео четко видно, что решение о задержании было принято минимум на 5 минут раньше, чем было обнаружено оружие.

"Крупной суммой денег", которая, как говорит Антон Геращенко, была "выдана для подкупа", оказались 10 000 гривен, которые лежали в сумке вместе с пистолетом. Ни наличные, ни пистолет сотрудники Сумского отделения полиции даже не описывали в протоколе задержания. Потому что ни ношение "Флобера", ни наличие у взрослого человека 10-ти тысяч гривен не является преступлением. Протокол задержания также не составлялся: о том, что Виталия Лиховида и Игоря Мальцева 21 февраля задерживала полиция, вообще не существует ни одного процессуального документа", - отметила Червакова

По ее словам, это и дало основание уже прокуратуре возбудить уголовное производство в отношении сотрудников полиции по факту превышения полномочий, а впоследствии - предъявить подозрения. В рамках производства Службой безопасности Украины также были проведены обыски в кабинетах отделения полиции, куда доставлялись задержанные. Лицо, анонимно позвонившее на 102, допросит Служба безопасности. Оно уже установлено, им оказалась 62-летняя жительница Сум. Главный очевидный вопрос - по собственной ли воле она сообщила, что якобы "сетка" БПП скупает голоса, или ее кто-то попросил осуществить фейковое сообщение о преступлении. Нацполиция, в свою очередь, также возбудила дело - за "подкуп избирателей". Итак, в рамках производства она будет обязана или кому-то предъявить подозрение, или признать, что события в Сумах были банальной местью Авакова за то, что немного ранее СБУ обнаружила часть "сетки" Юлии Тимошенко и российских технологов Дубиля", - заявила она.