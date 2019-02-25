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понедельник, 25 февраля 2019 11:42

Полицейским, которые безосновательно схватили двух граждан за "подкуп избирателей", объявлено подозрения - Червакова

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Полицейские, которые задержали двух граждан в Сумах за якобы "подкуп избирателей", превысили полномочия, и им предъявлено подозрения. Об этом сообщила народный депутат Ольга Червакова

"Следственным отделом УСБУ в Сумской области предъявлено подозрение полицейским, которые 21 февраля в Сумах по анонимному звонку задержали двух человек. Правоохранителям инкриминируют ч.2 ст 365 Уголовного Кодекса - превышение власти или служебных полномочий. Приказ о задержании граждан прокуратура называет незаконным. Ожидается, что судебное заседание по избранию меры пресечения состоится в понедельник", - сообщила Червакова.

  Полицейским из Сумщины, которые превысили полномочия, предъявлено подозрения
Полицейским из Сумщины, которые превысили полномочия, предъявлено подозрения

21 февраля двух человек - Виталия Лиховида и Игоря Мальцева - задержали в помещении, к которому имеет отношение местный депутат БПП. Аноним сообщил на номер 102, что эти мужчины совершают "подкуп избирателей". Информация о подкупе не подтвердилась, полицейскими не было обнаружено никаких очередей за пакетами гречки, фаршированными "черным налом". Зато обнаружен пистолет и наличные.

По словам Черваковой, информация с "сенсационного видео", которое выложил народный депутат Антон Геращенко, является выдернутой с контекста и манипулятивной, а также опубликовала полную версию видеозаписи из нагрудного камеры полицейского.

"Становится понятным, что версия Нацполиции - манипуляция. Вот несколько аргументов. На видео слышно, как задержанный Виталий Лиховид трижды сообщил полицейских, что это не огнестрельное оружие, а "Флобер". Револьвер под патрон Флобера типа Safari, который был обнаружен у мужчины, не требует каких-либо разрешений и не относится к категории огнестрельного оружия. Об этом не могли не знать патрульные полицейские", - отметила народный депутат.

  Полицейским из Сумщины, которые превысили полномочия, предъявлено подозрения
Полицейским из Сумщины, которые превысили полномочия, предъявлено подозрения

Как подчеркивает Червакова, полицейские надевают на мужчину наручники, при том, что он не оказывал никакого сопротивления, а наоборот, предлагал полиции изъять у него пистолет. При этом причиной задержания полицейские назвали именно обнаруженный пистолет. Но по видео четко видно, что решение о задержании было принято минимум на 5 минут раньше, чем было обнаружено оружие.

"Крупной суммой денег", которая, как говорит Антон Геращенко, была "выдана для подкупа", оказались 10 000 гривен, которые лежали в сумке вместе с пистолетом. Ни наличные, ни пистолет сотрудники Сумского отделения полиции даже не описывали в протоколе задержания. Потому что ни ношение "Флобера", ни наличие у взрослого человека 10-ти тысяч гривен не является преступлением. Протокол задержания также не составлялся: о том, что Виталия Лиховида и Игоря Мальцева 21 февраля задерживала полиция, вообще не существует ни одного процессуального документа", - отметила Червакова

По ее словам, это и дало основание уже прокуратуре возбудить уголовное производство в отношении сотрудников полиции по факту превышения полномочий, а впоследствии - предъявить подозрения. В рамках производства Службой безопасности Украины также были проведены обыски в кабинетах отделения полиции, куда доставлялись задержанные. Лицо, анонимно позвонившее на 102, допросит Служба безопасности. Оно уже установлено, им оказалась 62-летняя жительница Сум. Главный очевидный вопрос - по собственной ли воле она сообщила, что якобы "сетка" БПП скупает голоса, или ее кто-то попросил осуществить фейковое сообщение о преступлении. Нацполиция, в свою очередь, также возбудила дело - за "подкуп избирателей". Итак, в рамках производства она будет обязана или кому-то предъявить подозрение, или признать, что события в Сумах были банальной местью Авакова за то, что немного ранее СБУ обнаружила часть "сетки" Юлии Тимошенко и российских технологов Дубиля", - заявила она.

Українські Новини
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25
февраля

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