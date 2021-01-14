"Полезли, куда запрещено" - Хомчак рассказал о гибели морпехов под Зайцевым

Хомчак рассказал, что инициаторами вылазки стали Красногрудь и Журавль. Фото: "УНИАН"

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что гибель морпехов на Донбассе в июле прошлого года произошла из-за нарушения запрета на вход в "серую зону". По его мнению, если бы военные самовольно не пошли в разведку, смертей бы не произошло.

По его словам, командир разведчиков Дмитрия Красногрудя и Ярослава Журавля не давал им заданий и не знал, что они пошли в район Зайцевого. Они и еще 2 матроса "полезли, куда запрещено", заявил он в интервью Оbozrevatel.

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"Есть предположение, что они хотели провести разведку, но мы уже не узнаем, поскольку их среди нас уже нет... Решение принимает тот, кто отвечает за ту территорию и ту операцию... И если кто-то из "диванных воинов" думает, что это президент решил "оставить" военнослужащих - это не так", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Хомчак рассказал, что инициаторами вылазки стали Красногрудь и Журавель, "хотя им никто не давал никаких распоряжений" и они "нарушили приказы". Командир их батальона "не знал" об этом. После того как Красногрудь подорвался на растяжке, Журавель с двумя другими матросами двинулись на позиции, где доложили командиру батальона о ситуации. После нападения на спасательную операцию Журавель получил ранение, а группа вернулась без него. Причины, по которым командир второй группы покинул Журавля, неизвестны, и этот вопрос расследуется в рамках уголовного производства.

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Командир отправил еще одну группу для эвакуации. В нее вошли лейтенант, который до этого ходил с Журавлем, 2 матроса, входивших в первую группу, а также медик Николай Илин, погибший в ходе операции.

Военный волонтер Роман Доник отрицает слова главнокомандующего ВСУ, ссылаясь на переписку одного из погибших. Он пообещал передать материалы в ГБР.

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Командир отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты сержант Ярослав Журавель погиб 13 июля. Он пытался эвакуировать своего командира Дмитрия Красногрудя. Российские оккупационные войска расстреляли эвакуационную группу на Донбассе, в которую входил сержант. Отец погибшего под Зайцевым украинского разведчика Ярослава Журавля написал в ГБР и Генпрокуратуру заявления против президента Украины Владимира Зеленского.