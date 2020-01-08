Полеты украинских самолетов над Ираном запретили

Полеты запрещены с четверга

Решением Госавиаслужбы полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана запрещены с 9 января, 00:00, до выяснения причин катастрофы.

Об этом в среду сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Обращаю внимание, что, по состоянию на 13:00 8 января по киевскому времени, запрета на использование воздушного пространства Ирана для международной гражданской авиации от компетентных органов этой страны не введено. Это подтверждают публикации аэронавигационной информации Ирана.

Закрытие или ограничение использования воздушного пространства той или иной страны – это компетенция государства, под суверенитетом которого находится это воздушное пространство.

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В то же время Федеральная авиационная администрация CША (FАА) сегодня около 00:00 по UTC сообщила о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского заливов.

Другими странами запрет на полеты своих национальных авиаперевозчиков не был введен.

Это подтверждает табло рейсов отправлений из аэропорта Тегерана в страны Европы, Ближнего Востока, что свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний, как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal", – написал глава правительства в Telegram.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) 8 января после взлета с тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.