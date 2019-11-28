Покупая российскую электроэнергию мы финансируем армию - Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко: "Импорт российского тока уничтожает отечественную энергоотрасль". Фото: Укринформ

Импортируя российскую электроэнергию, что стало возможным из-за "поправки Геруса", мы финансируем русскую армию и уничтожаем отечественную энергетику.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала ZIK.

"Парадокс заключается в том, что Украина, которая может обойтись собственным газом, собственным углем, собственным электричеством, мы все импортируем. И миллиарды долларов выводим за границу, покупая или у русских, или у американцев, или в ЮАР или в черта лысого. А я хочу, чтобы мы покупали в украинцев и давали рабочие места для украинцев, и зарплаты украинцам. И чтобы наши люди по миру не ходили с протянутой рукой... и я сделаю все, чтобы остановить покупку российского электричества. Потому что мы за свои деньги финансируем русскую армию, российских пенсионеров, российский бюджет. А украинские люди, оказывается, в Украине не нужны", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что инициированный председателем комитета ВР по энергетике Андреем Герусом импорт российского тока уничтожает отечественную энергоотрасль, в результате чего Украина попадет в энергозависимость от России и вынуждена будет выполнять политические требования Кремля.

"Самая большая катастрофа заключается в том, что когда остановится, сегодня идет фактически уничтожение украинской энергетики, останавливаются предприятия, теплоэлектростанции, шахты и т.д. Их невозможно потом будет восстановить, когда люди разъедутся, когда остановятся эти предприятия, их мы потом не восстановим. В этом и заключается стратегическая цель России. Сегодня дешевое электричество, дешевый газ для того, чтобы уничтожить украинское производство. А потом, когда оно в результате российского демпинга будет уничтожено, тогда они будут поднимать и ставить политические условия", - отметил Ляшко.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, что убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию Украины к европейской энергосистеме. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября начался импорт электроэнергии из России. Импорт электроэнергии из РФ в ноябре вырос в три раза по сравнению с октябрем и занял 15% украинского рынка. В результате останавливаются украинские ТЭС и шахты.