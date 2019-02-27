Покрытие воров в "Укроборонпроме" закончится для Порошенко личной катастрофой - Бессмертный

Кандидат в президенты Роман Безсмертный считает, что ситуация с хищением в оборонной сфере и арест бывшего начальника Генштаба, генерал-полковника Владимира Заманы являются составляющими одного процесса. Фото: Александр Косарев

Скандал с хищением бюджетных средств в "Укроборонпроме" будет использоваться во время избирательной кампании. Президент Петр Порошенко должен набраться мужества и сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны. Иначе эта ситуация будет использована для противостояния, которое закончится крахом украинского государства. Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил кандидат на пост президента Украины Роман Бессмертный.

"Покрытие воров в "Укроборонпроме" закончится для Порошенко личной катастрофой как человека и как политика. От высшего политического руководства сегодня нужны мужественные волевые решения, которые бы наказали воров и удержали политическую стабильность. Тогда можно утолить это противостояние", - сказал политик.

При этом он убежден, что Порошенко были известны факты хищения в "Укроборонпроме". "Президент - это тот человек, который считает копейки, а здесь речь идет о сотнях миллионов. Ему об этих фактах было известно - ноль реакции. Это означает, что он был соучастником этого процесса", - заявил политик.

Бессмертный считает, что ситуация с хищением в оборонной сфере и арест бывшего начальника Генштаба, генерал-полковника Владимира Заманы являются составляющими одного процесса. "Я настаиваю, что никакой вины Заманы в том, что ему инкриминируется - нет. Так одни воруют - их только отстраняют, а других без оснований арестовывают", - отметил он.

Кандидат в президенты отметил, что во время военного положения за хищение на обеспечении военных комплектующими и техникой "этих воров давно бы поставили к стенке" за "мародерство на смертях людей".

Бессмертный также предостерегает, что мы балансируем "на грани". "Поймите, что и подкуп избирателей, и разворовывание бюджета, и арест Заманы - это вещи, которые могут сокрушить все усилия, которые предпринимались последние 5 лет для того, чтобы удержать территориальную целостность Украины и противостоять внешнему врагу", - сказал он.

Политик напомнил, что в 2014 году на руках украинцев было полтора миллиона стволов зарегистрированного оружия, сейчас их более шести миллионов.

"Не дай Бог, взорвется противостояние. Это закончится крахом для украинской государственности. Это будет использовано Россией. Сегодня от руководства государства нужны мужественные поступки. В противном случае, если протест выльется на улицы - будет катастрофа. План "Новороссия" не закрыт Россией, она не оставила своих планов захватить Украину", - подчеркнул Бессмертный.