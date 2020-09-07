Показали рейтинг партий перед местными выборами

Фото: Reuters

Если бы местные выборы состоялись в следующее воскресенье, то 30% тех, кто определился, проголосовали бы за партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 30 по 31 июля.

За ОПЗЖ проголосовали бы 17%, "Европейскую солидарность" - 16%, "Батькивщина" - 9%. По 3% - ВО "Свобода", Партия Шария и Радикальная партия Олега Ляшко.

"Голос", "Сила и часть" и "Украинская стратегия Гройсмана" - по 2%.

Социологи опросили по телефону 2472 респондента во всех областях, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской обл. Погрешность не превышает 2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы. Местные выборы запланированы на 25 октября.