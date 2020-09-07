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понедельник, 07 сентября 2020 16:32

Показали рейтинг партий перед местными выборами

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Показали рейтинг партий перед местными выборами
Фото: Reuters

Если бы местные выборы состоялись в следующее воскресенье, то 30% тех, кто определился, проголосовали бы за партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 30 по 31 июля.

За ОПЗЖ проголосовали бы 17%, "Европейскую солидарность" - 16%, "Батькивщина" - 9%. По 3% - ВО "Свобода", Партия Шария и Радикальная партия Олега Ляшко.

"Голос", "Сила и часть" и "Украинская стратегия Гройсмана" - по 2%.

Социологи опросили по телефону 2472 респондента во всех областях, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской обл. Погрешность не превышает 2%.

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5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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