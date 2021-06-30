Показали пустую Раду после ночного футбола

Утром 30 июня в сессионном зале Верховной Рады были пустые депутатские ряды. Фотографию опубликовал в Facebook фотограф Богдан Бортаков.

Зарегистрировался 151 народный депутат из 422.

Автор: Facebook.com/bogdanbortakov

В частности, пустуют кресла, где должна сидеть фракция "Слуга народа". Заседание ведет спикер Дмитрий Разумков.

"Низкая посещаемость - цена победы", - написал фотограф.

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29 июня национальная сборная Украины по футболу победила команду Швеции со счетом 2: 1. Впервые украинские футболисты вышли в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.