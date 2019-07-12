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пятница, 12 июля 2019 04:19

Показали повестку вызова Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований

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Опубликовано копию повестки, которой Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Петра Порошенко.

В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олега Корецкого. Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".

  Повестка для Порошенко
Повестка для Порошенко

Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывание преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбацком".

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ГБР расследует 8 уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Украины Петра Порошенко.

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