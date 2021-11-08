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Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову

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Показали недоверие Зеленскому. Почему &quot;слуги народа&quot; пошли к Разумкову
Фото:BBC

На следующей пленарной неделе в Верховной Раде должны объявить о создании межфракционного объединения "Умная политика". Об этом заявил его лидер – бывший спикер Дмитрий Разумков. Войдут 25 народных депутатов, из которых кроме него 21 – члены фракции "Слуги народа", двое из "Батьківщини" и один внефракционный.

Создание межфракционного объединения – это имиджевый и политический ход. В отличие от фракций и групп такое объединение не имеет четких прав и возможностей.

Регламент Верховной Рады показывает, что депутаты могут добровольно объединяться в межфракционные депутатские объединения без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного или организационного обеспечения их работы. Членство в таких объединениях формально не должно приводить к исключению депутатов из фракции или другим наказаниям.

Gazeta.ua расспросила экспертов о перспективах и целях нового политического объединения, возможной реакции властей.

Валерий Гончарук, кандидат политических наук:

– Эти депутаты не получают ни права голоса от такого объединения, ни мест в комитетах, ни возможности участвовать в согласительных советах. Это объединение четко обозначило круг людей, непосредственно ориентирующихся на Дмитрия Разумкова как политического лидера. Фактически выкачивает из "Слуги народа" депутатов. Если вычтем этого 21, то де-факто не будет однопартийного большинства. Властям нужно как-то реагировать на эту ситуацию, потому что это подрывает монобольшинство и впечатление единства.

Речь идет не только об ориентации на Разумкова. Это недоверие Зеленскому. Большое количество депутатов уже не видят в нем перспектив.

Де-факто не будет однопартийного большинства

Объединение – это костяк новой политической силы. Разумков уже заявлял, что будет создавать партию. Может начинать с чистого листа, декларировать те же ценности, с которыми в 2019 году шла "Слуга народа". Уже заявил, что у него нет офшоров, что его сложно заподозрить в коррупции. Позиционируется как продолжатель идеалов "слуг".

Снятие Разумкова с должности спикера было политической ошибкой. Потому что он перешел в открытую конструктивную оппозицию. Продолжал бы быть у власти и ему пришлось бы вести курс Зеленского. А так будет предлагать собственные законопроекты, не будет поддерживать неоднозначные шаги власти. В частности, как закон об олигархах. Или такие одиозные инициативы, как роспуск Конституционного суда. Будут пытаться блокировать, предлагая альтернативу. Маневров для критики власти много – энергетическая безопасность, ковид.

Андрей Миселюк, директор аналитического центра "Диалог":

– Реакция руководства фракции "Слуги народа" и самого президента на такой шаг будет негативной. Говорят, что благодаря Зеленскому они попали в Верховную Раду. Мол, будет честно сложить мандат и избраться уже самостоятельно. Могут угрожать, возбуждать уголовные дела. Могут препятствовать созданию межфракционного объединения.

Завалы наследия Зеленского будут разгребать политики-профессионалы. В отличие от выходцев из шоу-бизнеса, Разумков уже имел опыт как эксперт, политтехнолог. Приобрел опыт в должности спикера. Правильно говорит, что консервативная политика – единственный верный вариант для страны сейчас.

Размывается монополия "зеленых" на олицетворение новых политиков

Размывается монополия "зеленых" на олицетворение новых политиков. С технологической точки зрения Разумков именно сейчас выстрелил, потому что у него был небольшой запас времени после увольнения с должности спикера. Чтобы его не забыли. Нужно как можно скорее структурно объединить поддерживающих его людей. Один в поле воин оставаться не может. Должен развивать свою политическую силу. Ориентируется на парламентские выборы. Должны доказывать, что имеют поддержку в обществе. Будут альтернативой "Слуге народа".

Александр Антонюк, руководитель аналитической группы "Реальная политика":

– После политического развода Разумкова с Зеленским, экс-спикеру нужно было создавать что-то свое. Межфракционное объединение – заявка на политическое будущее. Формируется костяк – первый эшелон будущей партии.

Эти депутаты продолжат работу в своих фракциях и комитетах. Они будут под прицелом критики от "Слуг народа", Офис президента будет медийно "мочить" их.

Если "Слуга народа" пойдет на исключение своего 21 депутата из фракции, де-факто монокоалиция прекратит существование. Чтобы парламент продолжил работу после этого, есть два варианта. Первый – создание новой коалиции с вовлечением в нее членов групп "Довіра" и "За будущее" или внефракционных. Это будет предусматривать переформатирование правительства. Потому что партнеры по коалиции захотят иметь там свои должности. Второй – внеочередные выборы. Они власти невыгодны, потому что слишком много вызовов стоят перед ней сейчас. Это цунг-цванг. И один, и другой шаг плохой. Можно утереть нос Разумкову, но это будет политическое юношество и покажет невзрослость. Власть должна понять: посмотрите, кто пошел к Разумкову и кто остался у вас. Заслуживает ли Галина Третьякова (заявляла, что у безработных рождаются дети "низкого качества". После смерти нардепа Антона Полякова в партийном чате написала, что имеем "минус одного врага Украины". – Gazeta.ua) возглавлять комитет по социальным вопросам? Добавляет ли это вам баллов? Сможете ли победить с такими, как она? Выгоднее для власти "проглотить" инициативу Разумкова.

К экс-спикеру еще могут присоединяться народные депутаты. Они будут находиться в своих фракциях, но покажут позицию.

Стартовая позиция партии Разумкова – 3,5-4 процента

Перспективы у такой силы есть. Сейчас неплохой рейтинг у Разумкова – 7-9 процентов. Так что стартовая позиция его партии – примерно 3,5-4 процента. Многое будет зависеть от того, как Разумков будет наращивать свой рейтинг. Второе – кто будет входить в состав? Третье – работа с регионами, кто будет представлять среди местного актива. Это реально сделать где-то в течение полугода.

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Олеся Яхно, политолог:

– Разумков ориентируется на следующие парламентские выборы. Заявил, что взгляды объединения будут центристскими. Что конкретно имеет ввиду – посмотрим.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" группа Медведчука-Рабиновича-Кивы воюет с группой Бойко-Левочкина

Украина находится в политическом межсезонье, когда прошел экватор президентских и парламентских выборов. Естественно, что все политические силы активизировались – идет поиск трендов, по которым пройдут следующие выборы. Идет конкуренция внутри власти и оппозиции. Меняются союзы, кто-то приходит или уходит. Это происходит не только в "Слуге народа". В "Оппозиционной платформе – За жизнь" группа Медведчука-Рабиновича-Кивы воюет с группой Бойко-Левочкина.

8 ноября на своей странице в Facebook Дмитрий Разумков обнародовал список межфракционного объединения "Умная политика". В него вошли такие "слуги народа": Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Александр Салийчук, Ольга Саладуха, Ольга Коваль, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко , Константин Касай, Дмитрий Гурин, Евгений Петруняк, Иван Юнаков, Михаил Крячко, Александр Бакумов, Дарья Володина. Также два депутата от "Батьківщини": Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко. В списке есть и исключенная из фракции "СН" Людмила Буймистер.

Автор: Оксана СМОЛА
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