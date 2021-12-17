Показали копа, который остановил Гогилашвили – сети аплодируют

Константин Васенков выполняет работу в зоне ООС. Фото: Facebook

Капитан Национальной полиции Константин Васенков, остановивший и на которого напал бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, продолжает работать.

Об этом написал в Facebook журналист Сергей Сухин.

"Знакомьтесь, настоящее лицо МВД, капитан Васенков Константин. В прошлом участковый офицер полиции, а сейчас УКЗ ГУ НП в Киевской области.

Пост Долина, сегодня. Костя продолжает добросовестно выполнять свою работу, находясь в командировке в зоне ООС. Тот же Васенков, который вежливо и достойно общался с бывшим замминистра Гогилашвили. Вот его лицо точно не стыдно показать всем полицейским", – пишет журналист.

Пользователи соцсети с одобрением комментируют фото:

"Уважаю, поддерживаю"

"Спасибо за службу"

"Герой"

"Уважение"

"На заместителя министра"

"Дайте Косте батальон курсантов на обучение"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили

На прошлой неделе в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области, на котором Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали. 13 декабря Кабинет министров уволил его с должности. У Гогилашвили гражданство РФ, сообщал экс-нардеп Борислав Береза. Экс-чиновника внесли в базу сайта "Миротворец".