Показали, чем кормят в России Олега Сенцова

Тюремщики рассказали, чем кормят Сенцова. Фото: ТСН

Политзаключенный Олег Сенцов в процессе восстановления после голодовки, которая продолжалась с середины мая питается по специальной диете и даже принимает водные гигиенические процедуры.

"Например, сегодня утром на завтрак у него была овсяная каша, кисломолочные продукты, включая йогурт, паровые мясные шарики. На обед - суп с картофелем и мясным бульоном с кусочками говядины, на второе - картофельное пюре с паровой говядиной, овощи и кисель. На ужин - рыбное суфле с диетическим соусом, гречневая каша, салат из тертой моркови, сладкий чай и печенье. На полдник - стакан кефира", - сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.

Сенцов практически восстановил свой вес, какой у него был до голодания.

"Слухи о его госпитализации не соответствуют действительности. Его состояние мы оцениваем как стабильное и хорошее, я бы даже сказал, удовлетворительное", - сообщил заместитель директора ФСИН, занимающейся вопросами медицины.

"В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что эти сведения не соответствуют действительности, - подчеркнули в УФСИН. - В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное. Сенцов, по-прежнему находится в медицинской части ИК-8 под наблюдением медицинских работников, госпитализации в реанимационное отделение не нуждается ".

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов. Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.