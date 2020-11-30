Пока все гадают о дате локдауна, "Квартал" анонсировал послекарантинный концерт

"Студия Квартал-95", основателем которой является президент Владимир Зеленский, запланировала на январь 2021 года послекарантинный концерт шоу "Вечерний квартал", хотя даты локдауна еще неизвестны.

"Вечерний квартал" запланировал на период с конца декабря до конца января только два мероприятия, пишут "Букви"

22 декабря запишут "Новогодний квартал", а затем на месяц возьмут перерыв и выступят с новой программой 24 января.

Январский концерт, по данным на сайтах студии и сервиса по продаже билетов Concert.ua, состоится в КЦ Freedom Hall в Киеве.

В описании к событию на Concert.ua указано, что это шоу — "первый концерт "Вечернего квартала" в Культурном центре "Freedom Hall" после карантина".

Несмотря на слухи о полном локдауне правительство не установил окончательную дату и будет обсуждать ее еще ближайшие дни.

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Решить вопрос о введении локдауна планируют до пятницы, 4 декабря, заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Локдаун - жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение в стране и за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, предоставляющие основные потребности и услуги.