Пока не планируют пускать в Израиль. Страна не признает вакцины, которой прививают украинцев

Израиль не хочет признавать вакцину. Фото: Reuters

Украина ведет с Израилем переговоры о возобновлении туристических путешествий на основании признания результатов вакцинации.

Процесс тормозит то, что Израиль пока что отказывается признавать вакцину Covishield, которую производят в Индии по лицензии Astra Zeneca. Именно она применяется в Украины, в то время как граждан Израиля вакцинируют препаратами от Pfizer и Moderna, рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы над этим вопросом работаем сообща, и в ближайшее время будем решать", - рассказал дипломат.

"Сегодня как раз были переговоры о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается принимать", - добавил посол, отметив высокий уровень вакцинации населения Израиля.

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24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса препаратом Covishield (торговое название производящейся в Индии вакцины AstraZeneca). Пока вакцинировано 17 тысяч человек.