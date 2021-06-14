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понедельник, 14 июня 2021 20:23

Пока Киев двигался по европейскому пути – имел поддержку - Гламаздин

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Пока Киев двигался по европейскому пути – имел поддержку - Гламаздин
Вадим Гламаздин: "Санкции налагаются не потому, что кому-то нравится наше государство, а согласуются с приоритетами того, кто их вводит". Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО, Gazeta.ua

Запад поддерживал нас, пока видел, что Украина борется за демократические ценности и европейское развитие. Проблема "Северного потока-2" связана с тем, что украинская власть пренебрегла договоренностями с западными партнерами.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экс-советник председателя правления Нафтогаза Вадим Гламаздин.

"Санкции налагаются не потому, что кому-то нравится наше государство, а прежде согласуются с приоритетами и внешней политикой страны, которая их вводит, – говорит он. – Соединенные Штаты рассматривают Украину как форпост демократических ценностей в Европе. Как страну, которая искренне пытается их распространять, несмотря на агрессию России и попытки сделать нас своей частью. Чтобы противостоять захватнической политике Кремля – нужно развивать институты. Этот путь в Европе и Америке считают обязательным. Россияне десятилетиями используют коррупцию. Экспортируют ее, чтобы расшатывать ситуацию внутри страны. Противостоять этому означает бороться за демократические ценности, за европейский путь.

Американцы видели, что Украина не просто заявляет, а движется в этом направлении – внедряет корпоративное управление в государственных компаниях, судебную реформу, работу независимого банковского регулятора. Пока Киев демонстрировал это – имел поддержку".

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Пренебрежение договоренностями привело к тому, что Украина осталась один на один с проблемой "Северного потока", считает эксперт.

"Москва и Берлин лоббировали "Северный поток-2 ", вкладывали деньги. Немцы еженедельно посылали правительственные делегации в Вашингтон, которые убеждали, что "Северный поток-2" - исключительно экономический проект. И не надо, мол, в него вмешиваться.

Нашей команде удавалось показывать, какие последствия он будет иметь и почему мы выступаем против. Что запуск газопровода ухудшит ситуацию не только Украины, но и всей Восточной Европы. Это работало. Мы получили два раунда санкций.

Но власть начала откровенно пренебрегать правилами. Приезжает один из лидеров страны, которая нам помогает, и спрашивает: "Что же вы делаете?" А в ответ слышит: "Мы суверенные, не трогайте нас". В это время начались атаки на корпоративное управление Нафтогаза. В данном случае вопрос не собственно о Нафтогазе, не лично о Коболеве, а о самом принципе независимого корпоративного управления. Пренебрегали договоренностями и обещаниями финансовым организациям и западным партнерам. Во время и после визита Блинкена нам прямым текстом говорили: "Вы делаете неправильно. Если такие умные – тогда сами решайте проблему "Северного потока-2", – сообщил Гламаздин.

Полное интервью с Вадимом Гламаздином читайте в журнале "Країна"

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года. Российские власти уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

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Дата
14
июня

Заложили основу европейской интеграции Украины

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