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среда, 09 июня 2021 11:57

Пойманный на горячем нардеп говорит, что не кнопкодавил

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Пойманный на горячем нардеп говорит, что не кнопкодавил
Владислав Поляк избирался по мажоритарному округу в Закарпатской области. Фото: Facebook-страница нардепа.

Народный депутат из группы "Доверие" Владислав Поляк, чьё кнопкодавство снимали на видео, отрицает это.

Журналисты "Радіо Свобода" спросили депутата об этом, когда он проходил возле Верховной Рады. Тот даже не остановился.

На вопрос, прибегал ли он к не персональному голосованию во время пленарного заседания 21 февраля прошлого года (на основании чего возбуждено уголовное производство касательно него), Поляк ответил: "Нет. Абсолютно".

Депутат сказал, что уже давал показания, однако "не помнит", чего именно они касались. Поляк также добавил, что точная дата судебного заседания по его делу пока неизвестна, поскольку "ее еще не определили".

О том, что Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщало движение "Чесно".

Офис Генерального прокурора, который возглавлял Руслан Рябошапка, в тот же день, 21 февраля 2019-го, открыл уголовное производство.

Когда ОГП возглавила Ирина Венедиктова, активисты передали прокуратуре смартфон, на который сняли кнопкодавство.

В мае в суд направили обвинительный акт касательно нардепа.

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В прошлом году вступил в силу закон об обеспечении личного голосования народными депутатами. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в 51-85 тыс. грн.

В случае признания депутата виновным и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата, сообщало движение "Чесно".

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

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