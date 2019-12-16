Похоронный венок и КамАЗ земли: Корниенко заявил о давлении на "слуг народа"

"Это уже входит в систему", - говорит Корниенко о давлении на депутатов "Слуги народа". ФОТО: "Украинская правда"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил о давлении на своих однопартийцев в связи с рассмотрением законопроекта об открытии рынка земли. Планирует обратиться к правоохранителям.

Такое заявление сделал на согласительном совете.

"Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательно все эти случаи расследовать и, возможно, какая-то связь между всеми этими нападениями - и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты ".

"Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли ... Понятно, что цель этой кампании - запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем".

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Корниенко также вспомнил о нападении в Сумах, о котором 15 декабря заявил депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко. Назвал его "не просто депутатом", а "одним из руководителей партии" в Сумской области. 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает открытие рынка земли. Документ во втором чтении могут рассмотреть 17-20 декабря.