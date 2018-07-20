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Погоду для Донбасса определяют в Киеве - Жебривский

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Погоду для Донбасса определяют в Киеве - Жебривский
Павел Жебривский выразил надежду, что после освобождения Донбасса около 75% переселенцев вернутся. Фото: zaxid.media

Донецкая и Луганская области могут быть освобождены и достичь экономического роста, если над этим будут работать в Киеве.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

"Как-то приехал Порошенко. Шучу: "Видишь, Петр Алексеевич, был дождь. Я договорился - и болото высохло". Он говорит: "Нет, Павел. Погода делается в Киеве". Это правда. Судьба Донецкой и Луганской определяется в центре. Построить коммунизм в отдельно взятом колхозе нельзя. Без наведения порядка в стране освобождения временно оккупированных территорий маловероятно", - сказал Жебривский.

Он выразил надежду, что после освобождения около 75% нынешних переселенцев вернутся, и назвал самую большую проблему Донецка и Луганска.

"Такая, как и во всей стране: отсутствие единых правил игры. Украинский архетип - невероятный. Если ввести прозрачные правила общественной жизни, то "азиатские тигры" (новые индустриальные государства Азии - Сингапур, Гонконг, Республика Корея и Тайвань, демонстрирующие высокие темпы экономического роста. - gazeta.ua), по сравнению с Украиной, будут "жалким лепетом на лужайке". Это то, чего не хватает Украине", - сказал Жебривский.

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На подконтрольной пророссийским боевикам территории Луганской и Донецкой областей по состоянию на октябрь 2017 года проживало не более 3,2 млн человек.

Полный текст интервью с бывшим главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским читайте на Gazeta.ua и в следующих номерах "Газеты по-украински".

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