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пятница, 08 ноября 2019 13:14

"Поезжай к Путину и скажи: перестань убивать украинских солдат, скотина" - журналист "сделал" Шуфрича

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&quot;Поезжай к Путину и скажи: перестань убивать украинских солдат, скотина&quot; - журналист &quot;сделал&quot; Шуфрича
Путин дал деньги для покупки Медведчуком трех телеканалов, говорит журналист Бутусов.

Журналист Юрий Бутусов назвал нардепа из "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича инструментом Кремля.

Об этом шла речь в эфире телеканала "1+1".

"Выступления Шуфрича на украинском телевидении - это, для меня, всегда такой мастер-класс о том, как Россия ведет информационную войну в Украине", - сказал Бутусов.

Журналист напомнил, что соратник Шуфрича Виктор Медведчук "регулярно ездит в Москву".

"Перед выборами на всех российских каналах показывают, как он встречается с Путиным, с правительством российским. Его засыпают комплиментами, и Россия в информационном поле раскручивает партию Шуфрича.

Путин дал деньги для покупки Медведчуком трех телеканалов. На телеканале" НАШ ", который ему принадлежит, Зеленского "мочат" ежедневно.

Гибкая многоуровневая стратегия - там они пророссийская партия, здесь - они за то, чтобы все было в Украине. Один телеканал говорит: "Зеленский - исчадие ада", а здесь он говорит - мы искренне поддерживаем президента - он молодец. Нестор Иванович, вы Медведчуку должны сказать, что когда он в Москву поедет к Путину, пусть он не сидит, как зайчик и со всем соглашается, а скажет: "Путин, ты посылаешь туда своих солдат. Прекрати убивать украинских солдат, скотина", - сказал Бутусов Шуфричу.

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16 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина", который связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.

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