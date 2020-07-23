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четверг, 23 июля 2020 17:17

Поджог дома активиста: США сделали заявление

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Поджог дома активиста: США сделали заявление
США призывают привлечь к ответственности всех причастных.

Посольство США заявило об обеспокоенности нападениями на представителей гражданского общества в Украине.

"Призываем правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи, и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных.

В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", - заявили в посольстве.

Ранее власть Украины расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный - привлечь виновных к ответственности, призвали в ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шабунин показал свой дом, который сожгли

Прошлой ночью неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина. В "Центре противодействия коррупции" заявили, что власть не может защитить общественных активистов.

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