Подсчитано 90% протоколов: "Батькивщина" почти догнала "ЕС"

ЦИК подсчитала 90% протоколов. Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия обработала 90.89% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

Партия "Слуга народа" набирает 43.10%, говорится в данных ИАС "Выборы народных депутатов Украины".

"Оппозиционная Платформа - За жизнь" - 12.94%;

"Европейская Солидарность" - 8.18%;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.18%;

"Голос" - 5.92%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

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21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.