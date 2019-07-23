Подсчитано 90% протоколов: "Батькивщина" почти догнала "ЕС"

Центральная избирательная комиссия обработала 90.89% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.
Партия "Слуга народа" набирает 43.10%, говорится в данных ИАС "Выборы народных депутатов Украины".
"Оппозиционная Платформа - За жизнь" - 12.94%;
"Европейская Солидарность" - 8.18%;
Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.18%;
"Голос" - 5.92%.
Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
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21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.
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