Подсчитали коррупционное имущество, перешедшее в управление государства

Суд разрешил АРМА управлять арестованным имуществом экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Фото: lancecasey.com

В распоряжение Нацагентства по управлению активами, полученными от коррупционных преступлений, поступили 122 объекта недвижимости.

Об этом стало известно из письма ГПУ в общественный совет при агентстве, сообщает проект "Точно".

В уголовных процессах следователей Генеральной прокуратуры в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами переданы три дома, два имущественных комплекса, 75 квартир, семь земельных участков, восемь нежилых помещений, 34 парковочных места, 22 транспортных средства, а также две морские буровые установки.

"Кроме того, арестованы и переданы в управление агентству корпоративные права четырех субъектов хозяйствования и ценные бумаги на шести счетах", - уточняют в прокуратуре.

По их информации, три автомобиля уже продали.

В ГПУ добавляют, что планируют передать в управление агентству ряд объектов недвижимого и движимого имущества: дома, квартиры, земельные участки, на которые наложен арест во время досудебного расследования.

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Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управляющего. В случае отмены ареста имущество возвращают владельцу.