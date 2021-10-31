Подсчет голосов на выборах в Святогорской ОТГ контролируют независимые наблюдатели от "Батькивщины"

Представители ВО "Батькивщина" на правах независимых наблюдателей следят за соблюдением закона при подсчете голосов работниками территориальной избирательной комиссии в Святогорском ОТГ Донецкой области, где 31 октября прошли промежуточные местные выборы.

Как сообщил руководитель "Батькивщины" в Донецкой области Антон Дроздов, предвыборная гонка не отличалась чистотой, а некоторые решения Святогорской ТИК вызывают сомнения. "Ситуация в ОТГ напряженная из-за возможной добычи сланцевого газа. Отдельные политические силы выступают против: конфликтуют с Нафтогазом и пытаются заблокировать добычу. Идет серьезная политическая борьба. Поэтому "Батькивщина" вместе с местными журналистами и правоохранителями уделяет максимальное внимание контролю над прозрачностью подсчетом голосов. У партии здесь нет своих кандидатов, но есть последовательная и принципиальная позиция по соблюдению закона и демократических принципов", — сообщил Антон Дроздов.

Напомним, на 6 округе (Крестыщенский старостинский округ) выбирают двух депутатов городского совета. Всего в выборах приняли участие 16 кандидатов. Обе избирательные комиссии взяты под круглосуточную охрану. Непосредственно в день выборов к охране безопасности и общественного порядка были привлечены порядка 70 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. С начала избирательного процесса было зарегистрировано несколько нарушений, в том числе повреждение агитационных материалов.