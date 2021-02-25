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четверг, 25 февраля 2021 10:57

Подсанкционный Козак пожаловался в Верховный суд

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Подсанкционный Козак пожаловался в Верховный суд
Казак с Медведчуком во время поездки в Москву к российскому премьеру Медведеву, июль 2019 года.

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, против которого Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, подал иск в Верховный суд.

Казак оспаривает указ президента Владимира Зеленского.

Иск поступил в Кассационный административный суд в составе ВС.

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность 3 телеканалов - "112", Newsone и ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры применяются, в частности, к Козаку и юридическим лицам.

В общем в Верховный суд поступило 3 иска по обжалованию санкций в отношении телеканалов, напоминает "Интерфакс-Украина".

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Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал сектар СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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