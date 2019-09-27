"Подробности визита - уже скоро". Зеленский возвращается в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. Фото: Немецкая волна

Самолет с украинской делегацией и президентом Владимиром Зеленским улетел из американского Нью-Йорка в Киев.

"Поездка прошла успешно. Очень много встреч. Большой интерес к Украине и к президенту Зеленскому. Я сейчас не только об известной телефонном разговоре, что очень важно - это экономический и инвестиционный интерес. Все подробности узнаете очень скоро", - написал помощник президента Украины Андрей Ермак в смс-сообщении ведущей телеканала "1+1" Наталье Мосейчук.

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Президент Владимир Зеленский летал в США для участия в Генассамблее ООН. Там встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом США Дональдом Трампом, украинской диаспорой.