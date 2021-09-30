"Подписные листы под наблюдением правоохранителей будут путешествовать номерами Rixos" - сети об отставке Разумкова

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову выдать подписные листы за отзыв действующего спикера.

Автор: Getty Images Дмитрий Разумков шел первым в списке "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

На этой неделе спикер вышел из самоизоляции и сделал ряд заявлений для СМИ. Сказал, что имеет собственную команду и напомнил о предвыборном обещании Зеленского идти на один срок.

В четверг в партии "Слуга народа" заявили, что во время выездного заседания в Трускавце "запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти".

Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей Facebook на события вокруг спикерского кресла.

Виктор Бобыренко, политический эксперт

"Поэтому и собирают слуг в Трускавце. Чтобы все дружно расписывались за отставку Разумкова. А с фрондерами будет тут же проведена профилактическая работа"

Виктор Таран, политолог

"Как-то непропорционально быстро страна несется по демократии в бандитские 90-е"

Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом Владимиром Зеленским. Заседание будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. Одноместный номер в гостинице составляет для одного человека от 2840 до 20600 грн в сутки. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.