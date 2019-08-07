Подписи Манафорта нет в "черной бухгалтерии" "Партии регионов" - Луценко

Луценко рассказал, финансировал ли Манафорт "Партию регионов". Фото: ТСН

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак, в распоряжении которого оказались "амбарная книга" "Партии регионов", не разглашал содержание материалов "черной бухгалтерии" и передал их в Национальное антикоррупционное бюро.

"Давайте вспомним эту историю… Трепак сообщил, что получил документы "черной кассы" "Партии регионов", где много фамилий, суммы и подписи. Господин Трепак… заявил, что эти материалы носят секретный характер, он считает неприемлемым их обнародование и сдает в НАБУ, указывая на необходимость соблюдения режима секретности", - напомнил генпрокурор Юрий Луценко в эфире "Радио НВ".

"Будучи профессионалом и принципиальным человеком, Виктор Трепак сделал очень правильный шаг", - подчеркнул Луценко.

Информацию, озвученную Лещенко, подтвердил директор НАБУ Артем Сытник.

Генпрокурор заявил, что напротив фамилии Манафорта в "черной бухгалтерии" стоят подписи народного депутата Евгения Геллера.

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