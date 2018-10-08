Подозреваемый в коррупции топ-СБУшник подал в суд на Сытника

Ранее НАБУ объявило Демчине подозрение о незаконном обогащении. Фото: ukrinform.ua

Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина судится против директора НАБУ Артема Сытника о защите чести и достоинства из-за обвинений его в причастности к рекламе Сытника в метро.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я обратился в Соломенский районный суд Киева с иском к директору НАБУ Артему Сытнику. Поводом стали голословные заявления Сытника на комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции", - сказал Демчина.

Он напомнил, что Сытник обвинил его в причастности к информационной кампании, направленной против НАБУ. И заявил, что готов уйти с должности, если суд подтвердит обвинение в его адрес.

"Как офицер, в случае подтверждения судом обвинений в свой адрес, оставлю должность в СБУ. Готов ли Сытник, отвечая за свои абсурдные обвинения, к такому шагу? Очень сомневаюсь", - сказал Демчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Завхоз" Порошенко уклонился от вопроса о заказе "рекламы Сытника"

1 октября в киевском метрополитене появилась реклама с изображением директора НАБУ Артема Сытника с надписью: "Я разоблачу топ-коррупционеров". На постере отметили, что якобы Сытник будет отчитываться 3 октября в 15:00 на заседании комитета Верховной Рады. Сытник назвал рекламу провокацией и заявил, что намерен это обжаловать. Он заверил, что с ним не согласовали содержание этой рекламы и ему неизвестен ее заказчик. На заседании антикоррупционного комитета 3 октября Сытник заявил, что рекламу заказал первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, против которого НАБУ ведет дело. А занимался этим нардеп от БПП Сергей Березенко. 10 марта антикоррупционная прокуратура открыла производство по незаконному обогащению первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Основанием для регистрации дела стали материалы журналистских расследований. По информации СМИ, первый заместитель председателя СБУ получил "активы в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами". Журналисты сообщили об имениях и автомобилях жены чиновника.