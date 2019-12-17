Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери

Юлия Кузьменко написала письмо матери Павла Шеремета. Фото: nashkiev

Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала письмо его матери.

Кузьменко подчеркнула, что не будет пытаться убедить Людмилу Шеремет в своей невиновности, поскольку выводы об этом должны быть сделаны по итогам экспертиз. Письмо опубликовал адвокат подозреваемой Владислав Добош.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали по объективным экспертизам и доказательствам, на проведении которых я настаиваю ", - написала она.

Кузьменко считает, что вокруг дела Шеремета происходит "шоу" и попросила у матери журналиста прощения за то, что ей приходится наблюдать за ним.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется снова увидеть, что с смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в возрасте 44 лет, когда его автомобиль взорвался в центре Киева, где он жил последние пять лет. Павел с середины 1990-х работал на телевидении, в печатных изданиях и на интернет-ресурсах Беларуси, России и Украины. 12 декабря Национальная полиция Украина объявила фигурантов дела о его убийстве. 13 декабря Печерский районный суд в Киеве избрал меры музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугар. Их подозревают в организации и убийстве журналиста.



