Подозрение экс-министру энергетики Демчишину бессмысленно и преследует политическую цель – анализ документа

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Так называемое подозрение, которое ДБР объявило бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину – это нелепый документ, в котором не содержится состава преступления.

Такой вывод сделал бывший генпрокурор Украины Виталий Ярема, ознакомившийся с копией документа, сообщает издание "Главком".

"Судя по документу, который я увидел, такого правового беззакония, которое происходит сегодня во власти и которое производит Государственное бюро расследований в отношении граждан, на моей памяти не было. Генеральная прокуратура в 2014-2015 годах расследовала уголовное производство по доставке в Украину некачественного угля из Южно-Африканской Республики. Были проведены следственные действия, предполагавшие проведение нескольких экспертиз и допросов экспертов, а также специалистов в сфере угольной и тепловой промышленности. Были проведены несколько следственных экспериментов по сжиганию угля, доставленного из Южно-Африканской Республики, которые показали, что на тепловых электростанциях уголь, доставленный из ЮАР, самостоятельно не горит и не создает необходимую температуру для работы ТЭС", - вспоминает Ярема.

"Если говорить о "составе преступления" в действиях Демчишина, то здесь не только бессмысленная квалификация, которая касается создания и содействия террористическим организациям, но и сам состав преступления в действиях этого лица отсутствует. Демчишин к созданию террористических организаций ЛНР-ДНР не имел никакого отношения", – убежден Ярема.

"Целью его деятельности по закупке угля в шахтах Луганской и Донецкой областей была государственная позиция, направленная на обеспечение Украины теплом и электроэнергией, в первую очередь обеспечение двух тепловых станций – Змиевской и Трипольской. Поскольку уголь, который был доставлен из ЮАР, не соответствовал качеству и не мог быть использован на вышеупомянутых тепловых электростанциях", - отмечает Виталий Ярема.

Нардеп Владимир Арьев, бывший журналист-расследователь, отмечает - "подозрение" Демчишину это еще больший "юридический трэш", чем то "подозрение" Порошенко, которое в свое время отказался подписывать экс-Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, чем что и был уволен с должности.

"Я так понимаю, что задача, которую Офис президента Владимира Зеленского поставил его авторам – во что бы то ни стало облепить Порошенко грязью, притянув за уши так называемое "угольное дело", - замечает Арьев.

Он также подчеркнул, что из 22 страниц так называемого подозрения 8 страниц пересказывают историю создания ООН, цитируют Конституцию Украины и, чтобы было "ужасно убедительно", много пишут о терроризме.

"Напомню, как все было на самом деле. Осенью 2014 года в Украине в результате военной агрессии и экономической блокады со стороны России начался энергетический кризис, который привел к веерным отключениям. Государственные шахты, добывавшие угли марки "антрацит", оказались на временно оккупированной территории. Уголь из Южной Африки, который якобы должен спасти ситуацию, по данным экспертиз не обладал нужным качеством и стоил неоправданно дорого.

Уголь из Донбасса – украинского Донбасса – был и более дешевым, и гораздо более качественным. Оно было привычным для украинских ТЭС", - отмечает Арьев.

По его словам, ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь" были зарегистрированы на подконтрольной территории, платили налоги в бюджет и зарплаты шахтерам.

"Украинские власти после начала войны на Донбассе пытались удержать экономические связи с людьми на временно оккупированных территориях. Госпредприятия оставались центрами украинского влияния. Кстати, нынешняя власть (на словах) тоже поддерживает выплату пенсий гражданам на оккупированных территориях и не считает это "финансированием терроризма", – отметил Арьев.

Он также напомнил, что Порошенко обеспечил Украине энергетическую независимость. А при Зеленском уже в 2020 году Центрэнерго перешло на российский уголь вместо топлива из украинских шахт.