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вторник, 08 октября 2019 12:16

Поддерживают ли в Украине открытия рынка земли - опрос

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Поддерживают ли в Украине открытия рынка земли - опрос
8% украинцев не определились с отношением к рынку земли. ФОТО: УНИАН

73% опрошенных украинцев не поддерживают открытие рынка сельскохозяйственных земель, 19% - поддерживают. Еще 8% не определились.

Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 28 сентября - 1 октября.

Больше открытия рынка поддерживают более молодые и богатые люди, которые участвовали в опросе. Также те, у кого есть своя земля, и они ее самостоятельно обрабатывают. Впрочем, уровень поддержки является относительно высоким — противников рынка среди указанных категорий не менее 60%.

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Продажу земли иностранцам (чего не предусматривает законопроект, внесенный Минэкономразвития) поддерживают 13% опрошенных. Против - 81%.

74% людей считают, что решать - открывать рынок земли или нет - надо на референдуме. Не согласны с этим 17%.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

20 сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало текст законопроекта, которым должны ввести рынок земли.

В случае принятия документа Верховной Радой в Украине отменят запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020-го.

Один человек или компания вместе со связанными лицами совокупно сможет купить не более 15% с/х земель в пределах одной области или 0,5% всех земель с/х назначения в Украине. Первоочередное право на покупку земли получит ее арендатор.

Впервые мораторий на продажу земли в Украине ввели в 2001-го, после чего несколько раз продлевали. Последний раз парламент продлил мораторий своим голосованием 20 декабря 2018-го. Он будет действовать до 2020-го.

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Дата
08
октября

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