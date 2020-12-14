Поддерживают ли украинцы многопартийную систему

Поддержка многопартийности растет с ростом уровня образования и доходов. Фото: pixabay

Доля сторонников многопартийности среди украинцев в ноябре 2020 года превышает половину (51,3%).

Противниками выступают более трети граждан (34,7%), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

На востоке Украины число противников многопартийности (43,2%) несколько превышает число ее сторонников (41,5%).

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Поддержка многопартийности растет с ростом уровня образования и доходов. Среди сторонников "Европейской солидарности" и "Батькивщины" уровень поддержки многопартийности значительно выше, чем среди сторонников "Слуги народа" и ОПЗЖ.

55% опрошенных граждан на вопрос о приемлемом для них количестве партий-субъектов партийной системы ответили "от 2 до 5", еще 22% - "5-10 партий".

Однопартийность всего поддерживают люди в возрасте 50-59 лет, с низким достатком, со средним специальным образованием, сторонники ОПЗЖ.

Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Партии, которая бы представляла интересы людей в Украине, 62% опрошенных украинцев не видят. О том, что такая партия есть, заявили 38% респондентов, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.