"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана

В Киеве 10 января возле посольства Казахстана состоялась акция протеста против репрессий власти в отношении митингующих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
"Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии власти по поводу митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан", - - сказано в заявлении митингующих.
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Также участники акции осудили введение в страну войск ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, куда входят шесть стран, в том числе РФ. – Gazeta.ua).
"Расценим это как военную интервенцию, подобную использованию войск "Варшавского договора" для подавления протестов в контролируемых СССР странах", - заявили.
2 января в городе Жанаозен, на западе Казахстана, начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.
5 января правительство страны ушло в отставку. Ввели режим чрезвычайной ситуации.
Силовики начали активную фазу подавления акций протеста, которую власть называет антитеррористической операцией. Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев попросил ОДКБ ввести войска.
6 января Российская Федерация отправила в страну части воздушно-десантных войск, участвовавших в агрессии против Украины.
10 января Токаев заявил о подавлении протестов.
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