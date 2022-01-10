"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Киеве 10 января возле посольства Казахстана состоялась акция протеста против репрессий власти в отношении митингующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии власти по поводу митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан", - - сказано в заявлении митингующих.

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Также участники акции осудили введение в страну войск ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, куда входят шесть стран, в том числе РФ. – Gazeta.ua).

"Расценим это как военную интервенцию, подобную использованию войск "Варшавского договора" для подавления протестов в контролируемых СССР странах", - заявили.