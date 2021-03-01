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понедельник, 01 марта 2021 13:01

"Под окнами Зеленского sold out больше, чем на концертах "95 квартала". В Раде вспомнили о Стерненко

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&quot;Под окнами Зеленского sold out больше, чем на концертах &quot;95 квартала&quot;. В Раде вспомнили о Стерненко
Многотысячная акция под ОП состоялась в минувшую субботу. Фото: Виталий Шабунин

В Верховной Раде вспомнили о прошедшей на прошлой неделе многотысячной акции под стенами Офиса президента и Офиса генерального прокурора в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненка.

"Когда мы сегодня видим митинги молодых людей под Офисом президента - это не митинги только о Стерненко. Это о справедливости. Это о том, что власть довела до того, что под Офисом президента sold out больше, чем на концертах "95 квартала".

Потому что нам надо проводить судебную реформу", - народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк на согласительном совете в понедельник.

"Это не нормально, когда мы тратим из бюджета ежегодно более 15 миллиардов на судебную систему и одновременно в рейтинге обеспечения верховенства права Украина находится на последних местах.

Честные, порядочные не могут стать судьями. 2 тысячи вакансий. Это ненормально, когда только 2 процента граждан доверяют судьям. Недоверие к судебной системе стало главным препятствием для вхождения иностранных инвестиций", - добавил парламентарий.

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27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Протестующие требовали, в частности, честных судов.

Общественность требовала от президента Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

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