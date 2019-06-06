Под Луценко зашаталось кресло

Генпрокурора Юрия Луценко собираются уволить. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Об этом заявил советник главы государства Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" в четверг.

"На следующей неделе президент пришлет в Верховную Раду уже не три представления, а четыре. В том числе, на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал Стефанчук.

Советник президента прокомментировал провал в парламенте увольнения министров иностранных дел и обороны и председателя СБУ.

"Что касается тех кандидатур, на которые было внесения. Там четко понятна регламентация 106 (Конституции. - Gazeta.ua) - она ​​четко определяет полномочия в этой сфере.

Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы все же нашли возможность юридического обоснования", - сообщил Стефанчук.

"Мы будем не испытывать судьбу (опять внося представления на увольнение. - Gazeta.ua), а показывать, что в ситуации, в которой есть абсолютное непонимание и неприятие позиции президента, президент будет настаивать, что это в пределах его конституционных полномочий. И ожидать плодотворной реакции со стороны Верховной Рады", - добавил советник Зеленского.

Также Стефанчук прокомментировал инцидент, когда в день инаугурации глава СБУ Василий Грицак не отдал честь новоизбранному президенту.

"То, что некоторые офицеры не воспринимают верховного главнокомандующего - эти люди или должны перестать быть офицерами, или все-таки поступить так, как есть по понятию офицерской чести", - сказал представитель президента.

Стефанчук заявил, что Зеленский имеет несколько кандидатур на должности. В то же время он не захотел их озвучивать.

"Я не хотел бы быть спойлером. Это будет внесено сразу", - сказал советник главы государства.

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6 июня Верховная Рада не поддержала отставку Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. В тот же день парламент провалил отставку министров обороны Степана Полторака и Павла Климкина.