Под Киевом напали на народного депутата

Под Киевом неизвестные напали на народного депутата и скрылись на автомобиле Opel на евробляхах.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"В пятницу, 16 августа, неизвестные совершили нападение на нардепа. Событие произошло в Киевской области. Полицейские области и столицы ищут подозреваемых, мужчину и женщину. Неизвестные нападавшие скрылись на автомобиле Opel Vectra", - говорится в сообщении.
Полиция объявила план-перехват. Серый Opel Vectra с номерным знаком WJN ST 35 объявили в розыск.
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Под Киевом напали на нардепа: полиция ищет Opel на евробляхах. В пятницу, 16 августа, неизвестные совершили нападение на нардепа. Событие произошло в Киевской области. Полицейские области и столицы ищут подозреваемых, мужчину и женщину. Неизвестные нападавшие скрылись на автомобиле Opel Vectra. Автомобиль объявили в розыск. Пока не известно ни имя, ни состояние нардепа, но по территории Киевской области объявлен план-перехват.. Правоохранители ищут серый автомобиль Opel Vectra на еврономерах. Номерной знак авто — WJN ST 35. Если вы видели машину, подходящую по описанию, обязательно сообщите на линию "102".
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Волна нападений на кандидатов в народные депутаты наблюдалась во время предвыборной кампании. В частности, в Киеве внефракционному народному депутату Бориславу Березе из баллончика прыснули в лицо. В Хмельницкой области напали на кандидата в народные депутаты по округу №192 от ВО "Свобода" Назария Чепка.
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