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четверг, 16 декабря 2021 13:33

Почти 70% киевлян уверены, что конфликт Зеленского с Кличко обусловлен желанием устранить политического конкурента - "Рейтинг"

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62% жителей Киева считают, что между президентом Владимиром Зеленским и лидером УДАР - мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт. И 68% тех, кто так считает, уверены, что он вызван попытками Банковой устранить политического конкурента. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", обнародованный 16 декабря.

На вопрос "Существует ли, по вашему мнению, конфликт между президентом Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко?" 62% жителей столицы ответили "Да". Отрицают существование такого конфликта 24% опрошенных. 14% затруднились с ответом.

Среди тех, кто считает, что конфликт существует, 68% уверены, что он обусловлен в первую очередь попыткой устранить политического конкурента. Лишь 23% киевлян считают, что конфликт вызван желанием президента навести порядок в столице. Еще 9% киевлян затруднились ответить на вопрос о причинах конфликта.

Также среди тех, кто считает, что конфликт существует, 39% заявили, что в этой ситуации поддерживают мэра Виталия Кличко. На стороне президента находятся всего 15%.

В опросе группы "Рейтинг" на тему "Общественно-политические симпатии киевлян", который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Дата
16
декабря

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