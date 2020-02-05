Почти 20 млрд грн: ДТЭК Энерго отчитался о налогах и инвестициях

В 2019-м чистая прибыль ДТЭК Энерго снизилась на 47,3%. Фото: epravda.com.ua

В 2019 году ДТЭК Энерго инвестировал в производство 5,2 млрд грн. В частности, завершено переоснащение энергоблоков №10 ДТЭК Приднепровская ТЭС и №1 ДТЭК Криворожская ТЭС с антрацита на газовую марку угля. Эти проекты усиливают энергетическую безопасность Украины.

Выплаты в центральный и местные бюджеты в 2019 году составили 14,5 млрд грн.

Чистая прибыль по результатам 2019 года, согласно оперативным неаудированным финансовым показателям, составила 2 549 млн грн, что на 47,3% ниже показателя 2018 года. Негативное влияние оказало сокращение производства электроэнергии в четвертом квартале 2019 года на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это обусловлено падением спроса на внутреннем рынке при сохранении импортных поставок электроэнергии.

Кроме того, отрицательный эффект оказала задолженность ГП "Энергорынок" в размере 6,8 млрд грн. При этом, положительный эффект на финансовые результаты ДТЭК Энерго оказало укрепление курса национальной валюты – 6,6 млрд грн компания получила на курсовых разницах, что на 6,1 млрд грн превышает показатель 2018 года.

Как сообщалось, предприятия ДТЭК Энерго являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. По данным Государственной фискальной службы Украины, в топ-100 крупных налогоплательщиков страны входят ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго.