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суббота, 29 января 2022 16:45

"Почему вы начинаете ссору?": между Украиной и США растет напряжение

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&quot;Почему вы начинаете ссору?&quot;: между Украиной и США растет напряжение
В Америке считают, что они настоящие друзья для Украины. Фото: Reuters

Напряжение в отношениях между администрацией президента США Джо Байденом и Офисом президента Владимира Зеленского начало расти.

Связано это с разногласиями во взглядах о возможном вторжении России в Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники в США и Украине.

"Источники сообщили CNN, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину", — говорится в материале издания.

Также в издании сообщают, что Украина переживает из-за своей геополитической роли, поскольку считает, что ее используют как пешку между США и Россией.

Хотя США и поддерживает Украину, отправляет военную технику и финансирует, некоторые официальные лица приватно сообщают, что правительство Зеленского встречает поддержку без особой благодарности, говорится в тексте.

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"Киеву было бы гораздо выгоднее активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против "Северного потока", чем настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически нечаянно негативно влияют на украинскую экономику", - сказал CNN советник Зеленского, имея в виду газопровод "Северный поток – 2".

В США же раздражены тем, что Зеленский публично уменьшает угрозу агрессии, а также в негативном ключе завуалировано "бросает" претензии Байдену.

"У нас есть вопрос: почему вы начинаете ссору с США?.. Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?", — сказал чиновник США.

28 января Зеленский провел брифинг для иностранных СМИ. Журналисты Gazeta.ua собрали 10 ключевых тезисов его выступления.

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