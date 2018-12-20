Почему Тимошенко потеряла почти половину подписчиков на Youtube

Видеохостинг YouTube удалял фейковых подписчиков и просмотры ботов с разных каналов. Согласно статистике, опубликованной на сайте Socialblade, больше подписчиков потеряла страница лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

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Так, у Тимошенко количество подписчиков за один день упала на 44,3% - более чем 47 тысяч - с 106 226 до 59 198.

За этот же период у других кандидатов в президенты такой динамики не было. В частности, у действующего президента Петра Порошенко за эти дни статистика вот такая.



По данным Комитета избирателей Украины, партия Тимошенко потратила около 100 млн грн за полгода на рекламу "Нового курса". Также, по данным исследования контента 10 национальных интернет-СМИ, проведенного ОО "Институт массовой информации", самыми активными заказчиками политической джинсы является Юлия Тимошенко и "Оппозиционная платформа - За жизнь", на которых приходится по 25% и 23% политических заказных материалов соответственно.