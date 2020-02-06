Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"

Не исключено, что две фракции в парламенте могут пойти на коалицию со "Слугой народа" и получить должности в правительстве.
Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.
"У Зеленского есть три основания для обновления Кабмина.
Первое - существенное ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Бюджет в 2019 году закончили с дыркой в 100 млрд грн. В январе дырка составила уже более 15 млрд.
При таких обстоятельствах говорить о повышении соцстандартов невозможно. Конечно, у людей, ожидавших улучшения, накапливается недовольство нынешней властью, которое конвертируется в падение рейтингов.
Чтобы на кого-то перебросить недовольство, Зеленский назначит виновным правительство", - говорит политолог.
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Изменения в Кабмине проведут после того, как примут не популярные в обществе земельную реформу и изменения в Трудовой кодекс, говорит эксперт.
Поэтому вторая причина отставок министров - уменьшение социального негатива, что позволит Зеленскому ситуативно снять с себя часть этого негатива.
Третья - большинство министров неэффективно работают. Работа по всем направлениям проседает.
"Но кого бы из министров ни поменяли, к сожалению, ситуация не изменится. Потому что правительство Гончарука не имеет видения развития страны. Создается впечатление, что ни премьер, ни чиновники не знают, как реформировать страну в условиях не просто переходной экономики, а экономического кризиса, который приближается.
Поэтому, кого бы на кого ни поменяли, ситуация критически не изменится.
Уйти могут все, кого называют СМИ, плюс Милованов. Он набрал негатив из-за аграрной реформы.
Заменить его может советник премьера Алексей Мушак. В частности, он может возглавить будущее Министерство аграрной политики, которое будет заниматься земельной реформой.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разделят, потому что оно слишком громоздкое. Так же, как и Министерство культуры, молодежи и спорта. Ранее эти министерства объединяли из нескольких, потому что у Зеленского не было кадров, кого расставлять. Сейчас, с течением времени, некоторые кадры появились. Кабмин дальше будет находиться в ручном управлении.
Должности в правительстве могут получить представители других политсил. Скажем, "Голоса" или "Батькивщины", если их предложения будут учитывать во время голосований за законопроект о рынке земли или те же изменения в Трудовой кодекс.
В противном случае в монокоалицию никто не войдет. И Зеленский и в дальнейшем будет нести персональную ответственность за социальную и экономическую политику в стране", - говорит Виктор Таран.
Ранее СМИ сообщали, что в Кабинете министров готовят несколько увольнений.
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