Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"

Сотрудничество отдельных политсил с партией власти зависит от голосований, говорит эксперт. Фото: Ян Доброносов

Не исключено, что две фракции в парламенте могут пойти на коалицию со "Слугой народа" и получить должности в правительстве.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"У Зеленского есть три основания для обновления Кабмина.

Первое - существенное ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Бюджет в 2019 году закончили с дыркой в 100 млрд грн. В январе дырка составила уже более 15 млрд.

При таких обстоятельствах говорить о повышении соцстандартов невозможно. Конечно, у людей, ожидавших улучшения, накапливается недовольство нынешней властью, которое конвертируется в падение рейтингов.

Чтобы на кого-то перебросить недовольство, Зеленский назначит виновным правительство", - говорит политолог.

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Изменения в Кабмине проведут после того, как примут не популярные в обществе земельную реформу и изменения в Трудовой кодекс, говорит эксперт.

Поэтому вторая причина отставок министров - уменьшение социального негатива, что позволит Зеленскому ситуативно снять с себя часть этого негатива.

Третья - большинство министров неэффективно работают. Работа по всем направлениям проседает.

"Но кого бы из министров ни поменяли, к сожалению, ситуация не изменится. Потому что правительство Гончарука не имеет видения развития страны. Создается впечатление, что ни премьер, ни чиновники не знают, как реформировать страну в условиях не просто переходной экономики, а экономического кризиса, который приближается.

Поэтому, кого бы на кого ни поменяли, ситуация критически не изменится.

Уйти могут все, кого называют СМИ, плюс Милованов. Он набрал негатив из-за аграрной реформы.

Заменить его может советник премьера Алексей Мушак. В частности, он может возглавить будущее Министерство аграрной политики, которое будет заниматься земельной реформой.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разделят, потому что оно слишком громоздкое. Так же, как и Министерство культуры, молодежи и спорта. Ранее эти министерства объединяли из нескольких, потому что у Зеленского не было кадров, кого расставлять. Сейчас, с течением времени, некоторые кадры появились. Кабмин дальше будет находиться в ручном управлении.

Должности в правительстве могут получить представители других политсил. Скажем, "Голоса" или "Батькивщины", если их предложения будут учитывать во время голосований за законопроект о рынке земли или те же изменения в Трудовой кодекс.

В противном случае в монокоалицию никто не войдет. И Зеленский и в дальнейшем будет нести персональную ответственность за социальную и экономическую политику в стране", - говорит Виктор Таран.

Ранее СМИ сообщали, что в Кабинете министров готовят несколько увольнений.