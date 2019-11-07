Почему мы бедны: самое интересное в журнале "Країна"

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 378
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 792
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1890
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2133
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5004
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1647
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5436
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6732
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Оговорка по Фрейду: Зеленский на рабочем совещании говорил о "концертах"
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
"Слуга народа" Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове – Bihus
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 999
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 756
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3501
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2016
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1062
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 16:10

Почему мы бедны: самое интересное в журнале "Країна"

  Комментировать
 

"Преодоление бедности - фактор национальной безопасности. Способные едут за границу. Могли бы формировать экономику дома, защищать страну на фронте или стать ядром новой политической силы. Надо здесь создавать условия для талантливых, - говорит журналу "Країна" экономист Владимир Дубровский.

- Богатой страной можем стать благодаря человеческому потенциалу. Промышленности или аграрного производства недостаточно, чтобы быть конкурентными в мире. Из-за финансовых проблем люди чувствуют себя беспомощными. Надеются, что государство, президент, олигарх спасут их. Но патернализм никогда не приводил к позитиву. Предприимчивые и активные должны менять страну. Украинцы не верят в честное богатство. Это мешает нам развиваться".

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

"Можно о войне забыть на несколько дней. Но выбросить ее из головы - невозможно"

Оксана Щур, литературовед

Дочь рассказала: "Мама родила меня, сестренку, братика, всех собак и лошадок в конюшне"

Валентина Банас, всадница

С ноября по март воспитанников не выводили на улицу, чтобы не болели. Не давали достаточно пить, чтобы реже бегали в туалет

Ольга Бартиш-Коломак, художница. Рассказывает об опыте усыновления

"Когда есть деньги только на еду, не хватит на хорошее образование. Это замкнутый круг"

Оксана Михеева, историк, социолог

"Мы с братом вечером приходили к матери на уроки. Садились на задней парте и засыпали"

Ольга Сухомлинская, педагог

Тела очень замерзли. У многих раны на руках. Пытались достучаться

Виктор Хэмптон, журналист, Челмсфорд, Великобритания

Подробности читайте в журнале "Країна" №43 (496) от 7 ноября 2019 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему мы бедны: самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 20079
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 13635
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 12555
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого
Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого Просмотров: 7200
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 7012
Политика
Порошенко призвал Зеленского отреагировать на наступление на свободу слова
Порошенко призвал Зеленского отреагировать на наступление на свободу слова Просмотров: 45
Зеленский завернул закон о ревизии субсидий
Зеленский завернул закон о ревизии субсидий Просмотров: 72
НАБУ должно возбудить дело в отношении Трубы
НАБУ должно возбудить дело в отношении Трубы Просмотров: 117
Пашинскому грозит опасность - суд
Пашинскому грозит опасность - суд Просмотров: 306
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
3
Украинскую отаманшу убил предатель
Голосов: 13524
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua