Почему мы бедны: самое интересное в журнале "Країна"

"Преодоление бедности - фактор национальной безопасности. Способные едут за границу. Могли бы формировать экономику дома, защищать страну на фронте или стать ядром новой политической силы. Надо здесь создавать условия для талантливых, - говорит журналу "Країна" экономист Владимир Дубровский.

- Богатой страной можем стать благодаря человеческому потенциалу. Промышленности или аграрного производства недостаточно, чтобы быть конкурентными в мире. Из-за финансовых проблем люди чувствуют себя беспомощными. Надеются, что государство, президент, олигарх спасут их. Но патернализм никогда не приводил к позитиву. Предприимчивые и активные должны менять страну. Украинцы не верят в честное богатство. Это мешает нам развиваться".

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