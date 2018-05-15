Победитель шоу "Кандидат" пройдет годовое обучение в Стэнфордском университете - Рабинович

Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович опубликовал фото с первого съемочного дня шоу "Кандидат"

Победитель шоу "Кандидат" на телеканале "112 Украина" получит проходное место в списке партии "За життя" и пройдет годовое обучение в Стэнфордском университете. Об этом заявил народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в очередном выпуске авторской программы "Кто кому Рабинович".

"Мы сейчас с каналом "112 Украина" начали мегапроект. Со всей страны записываются люди, идет отбор, заявки подали уже сотни граждан. Чтоб вы поняли нелегкую судьбу народного депутата, сразу после передачи ("Кто кому Рабинович". – Gazeta.ua) у нас будут с 23:00 до 7:00 сниматься первые кадры шоу "Кандидат", – рассказал парламентарий.

Позднее Вадим Рабинович опубликовал фото с первого съемочного дня шоу на своей странице в Facebook, добавив: "Такого на украинском ТВ еще не было".

По его словам, шоу будет проходить следующим образом: во время программы отобранное редакцией количество участников будет сокращаться до тех пор, пока не выберут одного победителя – простого человека из народа. Потом он поедет учиться в США – и затем же получит проходное место в списке партии "За життя" на ближайших парламентских выборах.

"Думаю, что это очень правильная тенденция – начинать искать людей со всей Украины. Социальные лифты у нас мало работают, ведь все в стране направлено на поддержку своих, на кумовство, на коррупцию. Уверен, что это будет сверхинтересно, такого еще не было. Мы с вами вместе будем голосовать, вы будете участвовать в голосовании, вы будете вместе со мной принимать решения. Мы увидим новые лица, новых людей, это будет медиалифт, который откроет новые таланты. Уверен, что тот, кто победит в шоу "Кандидат", будет достойным членом партии "За життя", может быть, он даже станет и приемником руководителя политической силы. Так что участвуйте, записывайтесь, еще есть время!" – призвал Вадим Рабинович.

Напомним, что по формату "Кандидат" – это социально-политическое реалити-шоу. Его герои будут доказывать, что достойны сесть в депутатское кресло, и в рамках проекта пройдут уникальный тренинговый марафон. А победитель не только получит место в проходной части списка партии "За життя" на следующих выборах в Верховную Раду, но и годовое обучение в Стэнфордском университете. Ранее в СМИ просачивалась информация о том, что это будет самое дорогое шоу на украинском ТВ за время его существования. Для участия в проекте нужно заполнить анкету на сайте программы и пройти кастинг. В эфир телеканала "112 Украина" проект выйдет во второй половине августа 2018 года.