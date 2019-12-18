По тысяче с каждого: Разумков призвал депутатов поддержать больных детей

"Я надеюсь, что все это поддержат, и это поможет детям", - Разумков. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов по случаю Дня Святого Николая пересчитать по 1000 гривен в фонд "Таблеточки", который комплексно занимается онкобольных детьми.

Об этом он заявил в начале заседания парламента 18 декабря.

На него собралось 337 депутатов.

Фонд обратился с предложением к партии "Слуга народа". Впрочем Разумков указал, что "неправильно", если это будет по инициативе только одной фракции, и пригласил присоединиться всех - "я думаю, что это будет правильно". На что зал ответил аплодисментами.

"Я надеюсь, что все это поддержат, и это поможет детям".

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Он добавил, что каждый может перечислить больше, чем одну тысячу гривен.

- Я присоединяюсь, я с вами перечислю зарплату, - ответил Разумков на выкрики из зала. - Давайте тогда так: от тысяч, и кто может, тот больше.

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко во время выступления с трибуны посоветовала перечислить "Таблеточкам" и "Охмадету" те средства, которые предлагают забрать у депутатов за пропуски заседаний Верховной Рады и комитетов. Регламентный комитет насчитал 81 такого депутата.

8 апреля, накануне президентских выборов, благотворительный фонд "Таблеточки" призвал открыть продажу билетов на дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. А на собранные средства подарить шанс на жизнь онкобольным детям.