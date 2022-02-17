По предложению Юрия Погуляйко обларада Волыни выделила средства на территориальную оборону

Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко: "Волыняне ждут от нас совместных действий и единого решения"

По предложению Юрия Погуляйко облсовет Волыни выделил средства на территориальную оборону.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Волынского областного совета.

Депутаты поддержали инициативу главы ОГА и направили 2,6 млн грн на нужды сил территориальной обороны области.

Сам Погуляйко прокомментировал решение следующим образом.

"Волыняне ждут от нас совместных действий и единого решения. Сегодня государство нуждается в нашей поддержке и защите. В частности, необходимо выделить средства на формирование территориальной обороны Волыни, ведь эффективная терроборона – это защита и безопасность наших граждан, – обратился к депутатам в начале заседания глава ОГА. – Надеюсь, что принятое решение докажет наше единство и патриотизм", - резюмировал он.

Напомним, 16 февраля по случаю Дня единения на Киевской площади Луцка состоялось развертывание 200-метрового флага Украины и поднятие, одновременно со всей страной, высшего Государственного Флага области.