По одной методичке: Дубинский и Рабинович сделали одинаковые заявления

Александр Дубинский обвинил Вадима Рабиновича в краже его поста. Фото: zik.ua

Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и нардеп партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович опубликовали идентичные посты в соцсети Facebook.

В них говорилось о протестах в Беларуси после президентских выборов. Соответствующие скриншоты обнародовал "Центр противодействия коррупции".

"Тут одно из двух: либо у Дубинского и Рабиновича один smm-ник на двоих, или обоим спустили одну методичку", - говорится в сообщении.

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Впоследствии Дубинский написал в Facebook, что Рабинович украл его пост без ссылки на авторство.

"Вадим Рабинович украл мой утренний пост о Беларуси без ссылки на авторство. Прошу его указать и в дальнейшем придерживаться авторских прав", - написал Дубинский.

В Чернигове на Болдиной горе забросали яйцами автомобиль нардепа Вадима Рабиновича. Тот приехал на Болдину гору возложить цветы к Вечному огню.